Opvallend: verweesde orang-oetan weet niet hoe ze haar jong moet voeden, tot dierenverzorgster met eigen baby voordoet hoe het moet

De verzorgers van een dierentuin in de Amerikaanse staat Virginia werden hoe langer hoe zenuwachtiger: waarom slaagde orang-oetan Zoe er toch niet in haar pasgeboren kleintje te voeden? De zoo schakelde een opvallende hulplijn in: een dierenverzorgster die zelf onlangs mama was geworden. Zij gaf de orang-oetan een kleine peepshow met haar eigen baby. En jawel... minder dan 24 uur later slaagde de aap er eindelijk in haar jong te voeden. De zoo deelt het opvallende succesverhaal in een persbericht, inclusief beelden van de toch wel bijzondere aanpak.

KIJK. Verweesde orang-oetan Zoe weet niet hoe ze haar jong moet voeden, tot een dierenverzorgster met haar eigen baby even voordoet hoe het moet

Geen enkele andere primaat drinkt zo lang bij de moeder als de orang-oetan. Uit onderzoek blijkt dat orang-oetans jaren, zelfs tot ze wel acht of negen jaar oud zijn, melk drinken bij hun moeder. Maar bij orang-oetan Zoe liep het leven anders. Haar moeder stierf onverwacht en zij werd wees toen ze amper negen maanden was. Ze kreeg door de vroege dood van haar moeder ook zelf geen kennis mee over hoe je dat nu juist doet... mama zijn.

Mislukt

Toen de orang-oetan, die al jaren in de Metro Richmond Zoo in Virginia leeft, in 2021 voor het eerst zelf moeder werd, lukte het jammer genoeg ook echt niet. Haar jong Taavi moest uiteindelijk met de hand grootgebracht worden door dierenverzorgers, nadat Zoe er niet in slaagde hem te voeden en juist vast te pakken.

Volledig scherm Het eerste jong van orang-oetan Zoe, de kleine Taavi. Nadat hij door zijn moeder werd verwaarloosd, wordt Taavi met de hand grootgebracht door dierenverzorgers. © Metro Richmond Zoo

Alles op alles

Toen Zoe wat later opnieuw zwanger was, hoopte de dierentuin vurig op een succesverhaal. De zoomedewerkers besloten er daarom alles aan te doen om haar te léren mama te zijn.



Met het spreekwoord “Monkey See, Monkey Do” indachtig - vaardigheden worden bij dieren en ook mensen al eeuwen overgedragen door te kijken en te imiteren, monteerde het verzorgingsteam van Zoe een televisie in haar binnenverblijf zodat de aap daar video’s kon bekijken van andere orang-oetanmoeders en hoe zij juist zorgden voor hun kleintjes. Daarnaast kwam één van de verzorgers bijna elke dag, maanden aan een stuk, aandraven met een pluchen orang-oetan om Zoe te tonen hoe ze juist een baby moest vasthouden en voeden.

Volledig scherm Dierenverzorgers gebruikten onder meer een pluchen knuffel om orang-oetan Zoe te helpen. © Metro Richmond Zoo

Het hielp: het moederinstinct van Zoe was aangewakkerd en ze had na de geboorte van haar tweede jong, in december vorig jaar, duidelijk al heel wat bijgeleerd over hoe ze haar jong moest vasthouden en verzorgen. Alleen die borstvoeding... Daar liep het opnieuw stroef.

Livedemonstratie

Een livedemonstratie dan maar? De dierentuin vroeg zoomedewerkster Whitlee Turner of zij misschien wou komen helpen. Whitlee was zelf onlangs mama geworden en gaf haar zoontje Caleb borstvoeding. Wat als ze Zoe gewoon eens zou tonen hoe het moet?

Een beetje een bizar verzoek, maar Whitlee wou gerust komen helpen. Ze kwam samen met haar baby naar het binnenverblijf van de orang-oetans, zette zich voor de kooi van Zoe en ging met haar hongerige kleine spruit aan de slag. “Ik trok mijn beha naar beneden en ik zat voor haar, zonder schroom”, zegt de dierenverzorgster. “Ik overdreef mijn handelingen met Caleb heel erg zodat Zoe goed kon zien hoe en waar wat moest en het hele proces goed kon volgen.”

Volledig scherm Dankzij een livedemonstratie lukte ook de borstvoeding bij de orang-oetan. © Metro Richmond Zoo

“Tijdens het voeden zelf bleef ik de hele tijd met haar praten en wees ik naar haar, naar haar baby en naar haar tepels. Zij was intussen heel nieuwsgierig naar mij aan het kijken. Ze begon niet direct haar eigen jong te voeden. Maar ze bleef wel de hele tijd aandachtig volgen.”

“Ik had het zelf ook heel moeilijk gehad in het begin met borstvoeding”, zegt verzorgster Whitlee nog. “Ik had ook hulp en begeleiding nodig. Of het nu om een orang-oetan gaat of een mens... Ik wou haar helpen zoals elke nieuwe mama hulp nodig heeft.”

Volledig scherm Dankzij een livedemonstratie lukte ook de borstvoeding bij de orang-oetan. © Metro Richmond Zoo

Succes!

Nog geen 24 uur later voedde Zoe haar jong voor het eerst. De demonstratie bleek een groot succes.

Intussen hebben Zoe en haar kleintje, een jongetje dat voorlopig nog geen naam heeft gekregen, een gezonde relatie en een sterke band. De zoo is erg dankbaar voor al het personeel dat zich met zoveel toewijding en creativiteit heeft ingezet om Zoe te helpen. Het was het allemaal waard.

Volledig scherm Orang-oetan Zoe met haar kleintje. Alles gaat intussen heel goed met de twee. © Metro Richmond Zoo

Volledig scherm Orang-oetan Zoe met haar kleintje. Alles gaat intussen heel goed met de twee. © Metro Richmond Zoo

De orang-oetan is één van de diersoorten op onze planeet die het meest te lijden heeft en zwaarst bedreigd wordt door de aanwezigheid van de mens. Stroperij, ontbossing en klimaatopwarming hebben hun aantal in een recordtempo doen afnemen, met 80 procent in de afgelopen 75 jaar.

