Opnieuw vallen orka’s zeilboten aan, voor de derde keer zinkt een boot: “Wraakzuchtig gedrag van één orka verspreidt zich”

Opnieuw hebben orka’s zeiljachten aangevallen in de straat van Gibraltar, de toegangspoort van de Middellandse Zee. Eén zeiljacht is zelfs volledig gezonken, het is de derde keer sinds 2020 dat de beruchte groep ‘killer whales’ daarin slaagt. Onderzoekers kijken in dezelfde richting: het is begonnen met één wraakzuchtige orka, die intussen de naam Gladis heeft gekregen. En nu kopieert een hele groep haar.

Het was al even stil rond de intussen beruchte groep orka’s die boten aanvalt in Europese wateren, maar deze maand vonden er meteen nog eens twee aanvallen plaats. De eerste aanval op 2 mei was er een om U tegen te zeggen. Skipper Greg Blackburn uit Leeds was die dag eigenlijk al een strijd aan het leveren tegen de natuur, want toen hij door de Straat van Gibraltar zeilde, kwam zijn ‘Bavaria 46' nabij Tanger, Marokko, in uitdagend weer terecht. Het zeiljacht moest zich een weg banen door windstoten tot 30 knopen en golven van 2 à 3 meter. En toen volgde er plots een rake klap. En dan nog een.

Volledig scherm Beeld van de aanval op de zeilboot 'Bavaria 46'. © Janet Morris, Stephen Bidwell “We wisten direct: er zit daar beneden iets”, vertelt de Brit aan ‘9News’. “En toen zagen we de orka’s.” Het reisgezelschap zag twee grote exemplaren, die snel het gezelschap kregen van nog eens vier andere orka’s. “Ik dacht ‘oh jee’”, zegt Blackburn. “Er is niet veel dat je op zo’n moment kan doen.”



De skipper besloot het grootzeil te laten zakken en de boot zo “saai mogelijk” te maken. “Na het lezen van de verhalen over deze dieren en dus goed wetende wat er ons aan het overkomen was, redeneerde ik dat we het moesten uitzitten.” Na een tijd verloren de orka’s hun interesse in de boot en vertrokken ze, maar wel pas nadat ze met hun gebeuk voor duizenden euro’s schade hadden aangericht aan het jacht en de opvarenden een uur lang de stuipen op het lijf hadden gejaagd.

Janet Morris en Stephen Bidwell uit Cambridge zaten ook aan boord. Ze bibberen nog na. “Ik kon het niet geloven toen ik de orka’s zag”, aldus Janet aan ‘9News’. “We konden geen kant op.” “Orka’s houden van de spanning van een achtervolging, dus we moesten de boot zo stil mogelijk houden”, voegt haar man Stephen toe. “Maar dat was niet mogelijk door de wind.” De gehavende boot geraakte uiteindelijk veilig tot aan de haven.

Derde boot tot zinken gebracht

Een zeilboot die twee dagen later werd aangevallen, slaagde daar niet meer in. De Zwitserse zeilboot ‘Champagne’ werd op 4 mei in de Straat van Gibraltar geviseerd door een groep van drie orka’s, één grotere en twee kleinere. De ‘killer whales’ ramden de boot zo hard en brutaal dat er een gat aan het roer ontstond. De Spaanse kustwacht slaagde erin de opvarenden op tijd te redden, maar de zeilboot zonk volledig, ergens bij de ingang van de haven van het Spaanse vissersstadje Barbate, waar het jacht naartoe was gesleept.

Volledig scherm Beeld van de zeilboot 'Champagne' na de orka-aanval. Er liep te veel water binnen om nog succesvol weggepompt te worden, de boot zonk. © Crew van zeilboot Champagne

Kapitein Werner Schaufelberger getuigt bij een gespecialiseerd Duits jachtmagazine over het incident. Hij zegt dat de twee kleinere orka’s duidelijk de beuktactiek van het grootste dier imiteerden: “De twee kleinere orka’s observeerden de techniek van de grotere en sloegen zichzelf na een kleine aanloop ook tegen de boot.” De orka’s waren gestopt op het moment dat het roer totaal was vernield en het water in het jacht langzaam maar zeker begon te stijgen, tot het punt dat de pompen het niet meer aankonden. Klus geklaard.

Sinds 2020 zijn er “continu” meldingen van orka’s die dit soort “aanvaringen” hebben met boten in de Straat van Gibraltar en de wateren rond de Spaanse regio Galicië. Wellicht is steeds dezelfde groep orka’s betrokken. De Portugese bioloog Alfredo López Fernandez werkte mee aan een paper die vorig jaar over de aanvallen werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Marine Mammal Science’. Hij zegt in een reactie bij ‘Live Science’ dat hij weet heeft van nu drie incidenten sinds mei 2020 waarbij orka’s een boot hebben doen zinken. Eerder gebeurde dat in juli en in november 2022, toen beide keren voor de kust van Portugal.

Volledig scherm Beeld ter illustratie, orka. © Getty Images

De studie uit 2022 sprak over “meer dan 250 aanvallen” door orka’s op boten sinds 2020, allemaal ongeveer in de wateren tussen de straat van Gibraltar en Galicië. De paper merkte op dat de aanvallen “steeds frequenter” voorkomen. Ze blijken met name gericht op zeilboten en gebeuren volgens eenzelfde patroon: de orka’s naderen vanaf de achtersteven en raken het roer. Zodra ze de boot hebben gestopt, verliezen ze interesse. López Fernandez benadrukt dat de overgrote meerderheid van boten helemaal niets overkomt. Maar maak het maar eens mee natuurlijk.

De grote vraag: waarom vallen de orka’s juist aan? Voor zover geweten vertonen nergens anders ter wereld orka’s dit gedrag.

Eén getraumatiseerd dier

Onderzoekers denken dat het allemaal is begonnen met één getraumatiseerde orka. Mogelijk heeft het dier, een vrouwelijke orka die de naam ‘White Gladis’ heeft gekregen, ooit een traumatische botsing met een boot gehad en dat ene kritieke moment heeft ervoor gezorgd dat de orka agressief en wraakzuchtig reageert tegenover boten. Dat gedrag wordt gekopieerd door en aangeleerd aan andere orka’s in de groep. Orka’s zijn berucht om hun indrukwekkende intelligentie en samenwerking, en hun gespecialiseerde jachttechnieken die ze over generaties heen doorgeven.

Het begon dus met White Gladis, nu wordt de groep orka’s die het gedrag stelt steeds groter. “Men heeft via foto-identificatie vastgesteld dat het om 14 dieren gaat”, legde Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in juli vorig jaar uit, nadat er alweer beelden waren opgedoken van orka-aanvallen voor de kust van Spanje. Om hoeveel dieren het inmiddels gaat, is niet duidelijk.

