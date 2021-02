Opnieuw recordaantal honden geregistreerd in Vlaanderen

Leopoldsburg Verhitte discussie nadat baasje hond laat inslapen na klachten van de buurt: “Van zijn geblaf zal je geen last meer hebben”

8 februari Enkele bewoners van de Sparrenstraat in Leopoldsburg hebben vorige week een opvallend briefje in de bus gekregen. “Ik laat jullie weten dat je van Bo geen last meer zal ondervinden wegens het blaffen. We hebben onze hond laten inslapen”, staat er in duidelijke taal geschreven. De eigenares van de hond had een anonieme klacht ontvangen over het geblaf van haar huisdier en besloot meteen tot actie over te gaan.