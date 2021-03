Opnieuw orang-oetan geboren in Pairi Daiza

Raaf gedijt beter in Vlaanderen, maar hij is nog lang niet terug

18 februari De raaf is voor het eerst in 150 jaar terug in Vlaanderen. Dat schrijft de krant De Standaard nadat de voorbije maanden vier nesten werden ontdekt in Limburg. Klopt niet helemaal, zegt vogelexpert Gerald Driessens van Natuurpunt. "Volgens de meest recente telling zijn er in Vlaanderen minder dan tien broedparen."