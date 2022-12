Oplossing gevonden om dood van miljarden mannelijke kuikens te voorkomen: een genetische kip die enkel vrouwelijke kuikens broedt

Na plotse sterfte: pelikanen in Pairi Daiza blijken besmet met vogelgriep­vi­rus

In Pairi Daiza is een besmetting vastgesteld met het vogelgriepvirus na een plotse sterfte bij de pelikanen in het park. Het dierenpark heeft in samenwerking met het federaal voedselagentschap de correcte en nodige maatregelen genomen om de andere vogels te beschermen tegen het virus, klinkt het vandaag in een persbericht.

