Op reis met je huisdier: 5 tips voor een vlotte vakantie

Je gaat op reis en je neemt mee: zonnecrème, een bikini, een paar schoenen voor elke activiteit … Maar wat doe je met je huisdier? Op vakantie gaan met je trouwe viervoeter is fijn, maar kan ook stressvol zijn als je niet goed voorbereid bent. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Check of je alle documenten hebt

Elk vakantieland heeft zijn eigen maatregelen voor huisdieren die als toerist het land binnenkomen. Ga langs bij de dierenarts en vraag welke vaccinaties jouw beestje nodig heeft. Reis je binnen de Europese Unie? Zorg dan dat je je Europees huisdierenpaspoort op zak hebt, dat je dierenvriend is gechipt en minstens 21 dagen voor vertrek ingeënt is tegen hondsdolheid. Deze vaccinatie is drie jaar geldig. Voor een autoreis kun je bij de dierenarts of bij een dierenspeciaalzaak middelen tegen een stressvolle autorit krijgen, bijvoorbeeld tabletjes tegen wagenziekte.

Neem je je vogel mee op reis? Afhankelijk van de bestemming waar je naartoe gaat, heb je documenten zoals een gezondheidscertificaat en vogel-ID nodig. Check vooraf goed wat je mee moet nemen.

Bereid je voor op de reis

Neem je je hond of kat mee op het vliegtuig? Informeer dan zeker bij je eigen vliegtuigmaatschappij naar de specifieke huisregels rond huisdieren. Ga je met de auto? Denk dan zeker aan een geschikte autobench, een stevig autoharnas of een andere, veilige manier om je viervoeter te vervoeren. In steeds meer landen is het verplicht om je dier vast te maken.

Gaan er knaagdieren of konijnen mee op reis, dan is een transportkooi met handdoek of zacht deken erin ook handig. De kooi moet groot genoeg zijn en op een veilige plaats in de auto staan, weg van de airbags. Ook vogels vervoer je best in een vogelkooi: die moet groot genoeg zijn, maar niet te groot – zo kan je huisdier zich nog bewegen, maar blijft het veilig.

Stel je dier gerust

Reizen kan je huisdier extra stress bezorgen. Heb je een lange reis voor de boeg, zorg er dan voor dat je beestje gewend is aan de transportbox waarin ze vervoerd worden. Dat geldt voor honden, katten, knaagdieren, konijnen, vissen en vogels. Je kan bijvoorbeeld de bench of transportbox in de leefruimte zetten en het deurtje open laten. Beloon je dier ook als hij er zelf ingaat. Bouw voor je autovakantie de ritten langzaam op en geef je dier na elke rit een beloning.

Vergeet deze essentials niet

Zorg ervoor dat je altijd een halsband of geschikt harnas met penning meeneemt, mocht je hond of kat toch op verkenning gaan. Op die penning zet je je vakantieadres of de naam van je verblijf en je contactgegevens. Houd ook het telefoonnummer van je vertrouwde dierenarts altijd bij de hand. Indien je dier gewond raakt, kan je beter eerst met hem of haar contact opnemen voordat je naar een lokale dierenarts gaat. Wees ook voorzien van een EHBO-kit, om zelf de eerste zorgen toe te dienen. Een tekentang, pincet, wondzalf en speciale zonnecrème mogen niet ontbreken.

Voor je vogel neem je een paar van zijn favoriete speeltjes mee. Zo verminder je stress in een nieuwe omgeving. En last but not least: neem de favoriete snacks van je dier mee. Zo begint de pret al bij het vertrek.

Voor de thuisblijvers

Blijft je huisdier toch thuis? Dan is ook hier een goede voorbereiding van belang. Voor je hond of kat zoek je best een (vertrouwde) oppas die de dagelijkse zorgen op zich neemt, bij voorkeur bij jou thuis. Ook een dierenpension of een verblijf bij vrienden of familie kunnen een optie zijn. Probeer zo’n verblijf altijd eens uit op voorhand, voor een korte periode.

Knaagdieren en konijnen kunnen best in hun vertrouwde omgeving blijven. Zorg voor voldoende voeding, vers drinkwater, ventilatie en een goede temperatuurregeling op warmere dagen. Voorzie ook voldoende (voedsel)verrijking in de kooi. En vraag aan een vriend of familielid om elke dag even langs te komen voor een korte check. Vogels zien graag een bekende langskomen die ze al eerder zagen, vooral om hen elke dag te voeren en van vers drinkwater te voorzien. Voor gelukkige vissen bij thuiskomst ververs je best vlak voor vertrek het water van het aquarium. Vraag een vriend of familielid om elke dag te komen voeren. Leg goed uit wat de juiste hoeveelheid voer is voor je vissen, om overvoeren te vermijden. Ben je maar een paar dagen weg? Dan kun je ook gebruik maken van een voederautomaat of vakantievoederblokken.

