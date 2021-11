Oost-Vlaamse filmt zeldzame zwarte ree: “Echt een cadeautje van de natuur”

‘s Werelds oudste witte neushoorn ‘Opa Toby’ sterft op 54-jarige leeftijd

Toby, de oudste witte neushoorn ter wereld, is op 54-jarige leeftijd gestorven in een zoo in Noord-Italië. Het dier zou overleden zijn als gevolg van een hartstilstand. Dat bevestigt een woordvoerder van de Italiaanse zoo ‘Parco Natura Viva’ in Bussolengo, dichtbij de stad Verona. Witte neushoorns worden normaal 40 jaar in gevangenschap en 30 jaar in het wild.

