Ook ratten hebben gevoel voor ritme: vooral Queen, Mozart en Lady Gaga vallen in de smaak

Gevoel voor ritme. Lange tijd dachten wetenschappers dat alleen mensen over die vaardigheid beschikten, maar nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ook ratten instinctief bewegen op het ritme van muziek. Onderzoekers bewijzen dat de theorie in elk geval opgaat bij muziek van Mozart, Queen en Lady Gaga.

“Music makes you lose control”, zo zingt Missy Elliott in een van haar wereldbekende hits. Wetenschappers van de universiteit van Tokio ontdekken dat niet alleen mensen, maar ook ratten niet kunnen weerstaan aan goeie beats. Ze stellen vast dat ratten spontaan mee bewegen op het ritme van muziek.

“Ratten vertonen aangeboren - dat wil zeggen zonder enige training of voorafgaande blootstelling aan muziek - beatsynchronisatie”, zegt Hirokazu Takahashi van de Univeriteit van Tokio. Met beatsynchronisatie bedoelen onderzoekers de samenwerking van een reeks complexe hersen- en spierprocessen om ritme te herkennen, erop te reageren en te voorspellen.

Mozart, Queen en Lady Gaga

Voor het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Science Advances’, werden tien ratten uitgerust met draadloze, piepkleine sensoren die dynamische trillingen van een object kunnen meten. Die sensoren werden gebruikt om bewegingen van het hoofd te meten.

Onderzoekers lieten vervolgens fragmenten van één minuut horen uit ‘Sonata for two pianos in D major’ van Mozart. Die fragmenten werden in vier snelheden afgespeeld: op 75 procent, 100 procent, 200 procent en 400 procent van de originele snelheid. Een groep van twintig mensen onderging hetzelfde experiment. Er werden ook andere fragmenten afgespeeld, zoals ‘Born this way’ van Lady Gaga en ‘Another one bites the dust’ van Queen.

Snelheid muziek

De resultaten tonen aan dat ratten én mensen de beste beatsynchroniciteit hebben wanneer de muziek wordt afgespeeld op 120 en 140 bpm (beats per minuut, slagen per minuut nvdr.). Dat leunt aan bij het oorspronkelijke ritme - 132 bpm - van de compositie van Mozart. Wetenschappers stellen vast dat ratten en mensen in een gelijkaardig ritme met hun hoofd bewegen op de nummers die worden gebruikt tijdens het experiment. Meer zelfs, het tempo van de bewegingen ligt hoger naarmate de muziek sneller wordt afgespeeld.

Volgens de onderzoekers bewijzen deze resultaten dat de reactie op muziek niet volledig cultureel is aangeleerd, maar deels genetisch is overgedragen. “We zijn geïnteresseerd in de manier waarop menselijke hersenprocessen hebben geleid tot de opkomst en de ontwikkeling van allerlei culturele uitingen, zoals beeldende kunst, muziek en wetenschap”, zegt Takahasi.

Het onderzoek is volgens de Japanse wetenschapper ook dé sleutel om te begrijpen hoe de hersenen werken. “En om de volgende generatie van artificiële intelligentie te ontwikkelen”, aldus Takahashi. Bij specifiekere resultaten zou deze kennis kunnen bijdragen aan het gebruik van muziek als therapie, doordat bepaalde nummers of ritmes een effect in de hersenen kunnen genereren.