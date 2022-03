Ook een hond rouwt na het verlies van een soortgenootje

Pairi Daiza verwelkomt twee nieuwe orang-oe­tans

Dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen heeft sinds zondagmiddag twee nieuwe bewoners. Het gaat om de Sumatraanse orang-oetans Julia en Moli. Ze kwamen over uit de zoo van Boedapest (Hongarije) in het kader van een Europees conservatieprogramma voor de kritisch bedreigde diersoort. De hoop is dat ze voor kleintjes zorgen.

