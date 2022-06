Onderzoekers vinden overblijfselen van 2.000 jaar oude zwangere schildpad en eitje in Pompeï

De schildpad was ongeveer 14 centimeter groot en had zichzelf ingegraven in een klein ondergronds holletje. Vermoedelijk probeerde het dier daar een rustig plaatsje te vinden om haar eieren te nestelen. Er werd ook één gebroken ei teruggevonden. Het is echter nog onduidelijk hoe de schildpad precies in Pompeï is terechtgekomen. Volgens archeoloog Mark Robinson (Oxford University) zijn er twee mogelijke verklaringen: “Ofwel ging het om een huisdier dat ontsnapt was. Ofwel was de schildpad afkomstig van het platteland en trok het tot in Pompeï." Volgens Robinson is de tweede optie de meest waarschijnlijke, maar zeker zal men nooit zijn.