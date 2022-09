Onderzoekers schatten dat er 2,5 miljoen mieren zijn voor elke mens op aarde

De wereldbevolking zal de komende maanden de 8 miljard overschrijden. Vergeleken met mieren is dat slechts een “schattige mijlpaal”. Onderzoekers hebben de meest grondige beoordeling tot nu toe gemaakt van de wereldwijde mierenpopulatie en het geschatte totaal is een verbijsterende 20 quadriljoen, of ongeveer 2,5 mieren miljoen voor elke mens.

Dit zou niet als een verrassing moeten komen, gezien de alomtegenwoordigheid van deze drukke en sociale insecten en het feit dat ze al floreren sinds het tijdperk van de dinosauriërs. Het oudste bekende mierenfossiel dateert van ongeveer 100 miljoen jaar geleden.

“Mieren spelen zeker een zeer centrale rol in bijna elk landecosysteem”, zei entomoloog Patrick Schultheiss van de Universiteit van Würzburg en co-hoofdauteur van de studie. “Ze zijn zeer belangrijk voor de nutriëntencyclus, afbraakprocessen en de verspreiding van plantenzaden. Mieren zijn ook een uiterst diverse groep insecten, waarbij de verschillende soorten een breed scala aan functies vervullen. Maar het is vooral hun grote overvloed die hen tot belangrijke ecologische spelers maakt”, vertelt Schultheiss aan de Britse krant The Guardian.

Er zijn meer dan 12.000 soorten mieren bekend, die meestal zwart, bruin of rood van kleur zijn en een driedelig lichaam hebben. Ze variëren in grootte van ongeveer 1 mm tot ongeveer 3 cm en leven meestal in grond, bladafval of rottende planten en soms in menselijke keukens. Zoals elke picknicker weet, komen mieren bijna overal op aarde voor, behalve op Antarctica, Groenland, IJsland en sommige eilandstaten.

Enorme diversiteit

“Ik was verbaasd dat de biomassa van de mieren hoger was dan die van wilde zoogdieren en vogels samen, en dat deze 20% van de menselijke massa bedraagt. Dat geeft je inzicht in de omvang van hun impact,” zei insectenecoloog en co-leider van de studie Sabine Nooten, eveneens van de Universiteit van Würzburg. “Ik vind de enorme diversiteit van mieren fascinerend. Ze kunnen klein of enorm groot zijn en de meest bizarre aanpassingen vertonen,” voegde Nooten eraan toe, verwijzend naar een wijdverspreid mierengeslacht dat strumigenys heet en bekend staat om zijn lange monddelen met stekels waarmee hij op kleine ongewervelde dieren jaagt.

De onderzoekers baseerden hun analyse op 489 studies van mierenpopulaties op elk continent waar de insecten voorkomen. “Onze dataset vertegenwoordigt een enorme verzamelinspanning van duizenden wetenschappers. Vervolgens konden we het aantal mieren voor verschillende regio’s van de wereld extrapoleren en hun totale aantal en biomassa wereldwijd schatten”, aldus Schultheiss.

Tropische gebieden bleken veel meer mieren te herbergen dan andere gebieden, en bossen en droge gebieden hadden meer mieren dan stedelijke gebieden. “Er zijn bepaalde delen van de wereld waar we weinig gegevens hebben en we kunnen niet tot betrouwbare schattingen komen voor alle continenten. Afrika is zo’n voorbeeld. We weten al lang dat het een zeer mierenrijk continent is, maar ook erg onderbestudeerd”, zei Schultheiss.

“Zeer nuttig, ook voor mensen”

Mieren leven over het algemeen in kolonies, soms bestaande uit miljoenen, verdeeld in groepen met verschillende rollen zoals werksters, soldaten en koninginnen. De werksters, allemaal vrouwtjes, zorgen voor de grotere koningin en haar nakomelingen, onderhouden het nest en gaan op zoek naar voedsel. Mannetjes paren met koninginnen, en sterven dan.

“Sommige mieren kunnen zeker erg vervelend zijn, maar dat is een erg mensgericht perspectief”, zei Schultheiss. “De meeste mieren zijn eigenlijk zeer nuttig, zelfs voor ons mensen”, voegde Schultheiss eraan toe. “Denk aan de hoeveelheid organisch materiaal die 20 quadriljoen mieren vervoeren, verwijderen, recyclen en opeten. Mieren zijn zelfs zo essentieel voor de goede werking van biologische processen dat ze kunnen worden beschouwd als ecosysteemingenieurs. Wijlen mierenwetenschapper E.O. Wilson noemde ze ooit ‘de kleine dingen die de wereld doen draaien’.”