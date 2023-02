Onderzoekers ontdekken nieuwe slangenfamilie

De Keuze van Dany KIJK. Undercover bij de Hongaarse hondenmaf­fia: “In Oost-Europa betaal je soms maar 50 euro voor een hond die bij ons 2000 euro kost”

Eén op de vijf honden in Vlaanderen heeft Oost-Europese roots. In ‘De Keuze van Dany’ zien we hoe een ploeg van Telefacts in 2006 undercover gaat om in Hongarije de Oost-Europese hondenmaffia te ontmaskeren. Honden worden er massaal en in slechte omstandigheden gekweekt om te verhandelen aan malafide hondenhandelaars die ze dan tegen het tienvoud van de prijs verkopen in ons land. Vandaag, bijna 17 jaar later, is het onderwerp nog steeds brandend actueel. “De Vlaamse fokregels mogen dan wel tot de strengste ter wereld behoren, dat maakt honden importeren helaas nog interessanter”, aldus minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die ook wijst op de verantwoordelijkheid van de kopers. Bekijk de undercoverreportage uit 2006 in de aflevering hierboven.