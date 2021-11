Onderzoekers: “Massastranding bruinvissen op Waddeneilanden kwam mogelijk door dodelijke bacterie”

Bekende gorilla uit selfie die de wereld rondging, sterft in armen van verzorger

‘Gewoon een dag op kantoor’, titelden rangers van het Virungapark in Congo in april 2019 hun hilarische selfie. Daarop poseerden twee berggorilla’s samen met hen, nonchalant rechtopstaand. Een van die gorilla’s was Ndakasi. Wás helaas, want een van ‘s werelds beroemdste apen is niet meer. Ndakasi stierf in de armen van de verzorger die zich over haar ontfermde, toen ze als baby wees werd in 2007.

7 oktober