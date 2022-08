Nog nauwelijks mannelijke zeeschildpadden geboren in Florida door klimaatverandering

Alle zeeschildpadden die de afgelopen vier jaar langs de dierenkliniek in Marathon in Florida passeerden, bleken vrouwtjes te zijn. Door de klimaatverandering worden er nog amper mannelijke zeeschildpadden geboren. Het fenomeen is ook elders in de wereld vastgesteld.

De temperatuur van het zand waarin de eitjes worden gelegd, heeft een invloed op het geslacht van de zeeschildpadden. Naarmate de temperatuur van het zand stijgt, zien minder en minder mannelijke babyzeeschildpadjes het levenslicht. En er zijn sowieso al tien keer minder mannelijke dan vrouwelijke exemplaren.

Er bestaan zeven soorten zeeschildpadden, waarvan er vijf bedreigd zijn. Allemaal brengen ze meer wijfjes voort naarmate het warmer wordt. Volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zullen zeeschildpadeieren die worden uitgebroed in zand warmer dan 31 graden Celsius vrouwelijk zijn.

De laatste vier jaar trof de schildpaddenkliniek in Marathon in de Florida Keys geen mannelijke exemplaren meer aan. Ook in de rest van de wereld stelt men dit vast. Een onderzoek uit 2018 wees al uit dat 99 procent van de schildpadden in Oost-Australië vrouwelijk was.

Wetenschappers zijn het niet eens over het effect hiervan op het voortbestaan de zeeschildpad. Bioloog David Owens voorspelde in 2018 dat binnen een paar decennia tot een eeuw er “niet meer voldoende mannetjes zouden zijn binnen de zeeschildpaddenpopulatie”. Maar volgens Lucy Hawkes, een ecologe van de universiteit van Exeter, is het onduidelijk wat het “optimale” geslachtsevenwicht zou moeten zijn.

Er zijn aanwijzingen dat een paar mannetjes volstaan om alle eieren te bevruchten, ook al bestaat een nest zeeschildpadden doorgaans voor 90 procent uit wijfjes. Hawkes zegt dat het daarom best mogelijk is dat “het hebben van veel vrouwtjes een evolutionaire aanpassing is om de populatie te vergroten zodat ze niet bedreigd wordt”. “Als je echt géén mannetjes meer zou hebben, zou dat de populatie in gevaar brengen, maar we denken niet dat dat snel zal gebeuren”, voegt ze er nog aan toe.

Neemt niet weg dat de klimaatwijziging druk uitoefent op de zeeschildpad. Door de opwarming van de aarde neemt ook het aantal stormen toe die in één keer duizenden nesten kunnen wegvagen. Bovendien kan het stijgen van de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering de nesten van zeeschildpadden overspoelen en de eieren doden.