Nieuwe studie onthult dat nog honderden zoogdiersoorten wachten om ontdekt te worden

Hoe een uitgestor­ven gewaand muisje zich decennia­lang verborgen wist te houden door van identiteit te wisselen

Het Goulds muisje (Pseudomys gouldii) ging in 1990 te boek als een uitgestorven knaagdier, officieel doodverklaard. Totdat er dertig jaar later, in 2020, opeens weer een Goulds muisje opduikt tijdens een wetenschappelijk onderzoek. In een uitgebreide studie in het vaktijdschrift PNAS beschrijven en verklaren de onderzoekers hun verrassende vondst.

2 juli