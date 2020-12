Nieuwe populatie blauwe vinvissen ontdekt dankzij hun (onbekende) gezang

De blauwe vinvis is het grootste dier op aarde, weegt zo’n 50.000 tot wel 150.000 kilogram en kan ongeveer 85 jaar oud worden. Je zou misschien denken dat je zo’n dier niet over het hoofd kan zien, en toch wist een hele populatie zich in de Indische Oceaan verborgen te houden. Tenminste totdat wetenschappers het (onbekende) lied van de vinvissen opvingen.

Dat zit zo: elke populatie vinvissen zingt zijn eigen lied. Het is een belangrijke manier van communiceren en een vorm van herkenning voor de groep vissen. Een nieuw lied, betekent dus ook een nieuwe populatie, zo redeneerden de onderzoekers die het onbekende gezang voor het eerst opvingen. In hun artikel dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Endangered Species Research, beschrijven de wetenschappers hoe ze de groep vinvissen ontdekten.

Professor Salvatore Cerchio, directeur van het African Aquatic Conservation Fund’s Cetacean Program, en zijn team slaagden er in 2017 voor het eerst in om het nieuwe lied op te nemen. En dat was best opmerkelijk, volgens Cerchio. “Om een uniek walvislied te ontdekken in je data en het te herkennen als afkomstig van een blauwe vinvis (…) En om te bedenken dat er – ondanks al het werk dat omtrent liedjes van blauwe vinvissen verzet is – dus nog een populatie is waarvan we niets wisten.”

Gissen naar de identiteit

De nieuwe populatie werd overigens opgemerkt in de Indische Oceaan, voor de Arabische Zeekust van Oman, maar ook veel zuidelijker in de Chagosarchipel, en zelfs ten zuiden van Madagaskar.

“Voor onze opnames nabij Oman was er geen akoestische data van de Arabische Zee voorhanden en was het gissen naar de identiteit van deze populatie blauwe vinvissen”, zegt onderzoeker Andrew Willson. “Nu weten we dat het om een heel nieuwe populatie gaat, die losstaat van de populatie die in het noorden van de Indische Oceaan, nabij Sri Lanka leeft. Ons werk laat zien dat er nog veel te leren valt over deze dieren.”