“Nieuwe normaal”: vijf zwemmers gebeten door haai in amper twee weken bij New York

De voorbije twee weken werden vijf haaienaanvallen gemeld voor de kust van Long Island in de Amerikaanse staat New York. Niemand raakte zwaargewond. Tijgerhaaien, zandbankhaaien of schemerhaaien worden als vermoedelijke schuldigen aangeduid. Badgasten hoeven niet bang te zijn. “Deze dieren hebben niet de tanden of kaakstructuur waarmee ze een mens kunnen opeten, zelfs als ze dat zouden willen”, proberen de autoriteiten gerust te stellen.

De recente golf van aanvallen is zeer ongebruikelijk. Vier bijtincidenten vonden plaats op Fire Island in Suffolk County. Een vijfde aanval werd op Jones Beach Island in het naburige Nassau County gerapporteerd. Vorig jaar werden in heel de VS slechts 47 niet-uitgelokte haaienvallen gemeld. Op Fire Island was het van 1959 geleden dat een haai zijn tanden in een mens zette, zei county-verantwoordelijke Steven Bellone afgelopen donderdag op een persconferentie.

Er zullen drones ingezet worden om de situatie te monitoren en de strandwacht zal meer patrouilles uitvoeren, maar volgens Bellone is het niet uitgesloten dat dit het “nieuwe normaal” wordt.

Christopher Paparo, het hoofd van de Stony Brook Universiteit, onderstreept dat haaienaanvallen hoe dan ook uitzonderlijk zullen blijven. Hij vermoedt dat de slachtoffers door een tijger-, zandbank- of schemerhaai werden gebeten. Het gaat om haaien die per ongeluk aanvallen tijdens hun jacht op vissen. “Ze hebben niet de tanden of kaakstructuur waarmee ze een mens kunnen opeten, zelfs als ze dat zouden willen.”

Dat het aantal bijtincidenten toeneemt, wil eigenlijk zeggen “dat we goed bezig zijn op het gebied van natuurbehoud”, stelt Paparo. Door overbevissing in de jaren vijftig, zestig en zeventig stierven deze soorten bijna uit, maar dankzij regulering kon het tij worden gekeerd. Het zal de slachtoffers worst wezen, aangezien zij onlangs één voor één de schrik van hun leven beleefden tijdens een aanval van een haai.

Vijf aanvallen in twee weken

• De eerste van de recente aanvallen gebeurde op 30 juni op Jones Beach. Een 57-jarige man werd er gebeten tijdens het zwemmen. Hij liep een wonde aan de voet op. Volgens de politie van Nassau County ging het wellicht om een haaienbeet.



• Drie dagen later was het ook prijs op Fire Island. Tijdens een oefening van de strandwacht had redder Zach Gallo (33) ineens écht hulp nodig. De dertiger kreeg een mep van de staart van de haai en voelde een beet in zijn hand. “Ik voelde een druk in mijn hand en trok hem terug. Daarna begon ik te slaan en te stampen. Drie keer heb ik de haai geraakt en de derde keer zwom hij weg. Adrenaline en een overlevingsinstinct namen het van mij over”, citeert de Amerikaanse krant ‘Washington Post’ Gallo. De man is dankbaar dat hij slechts lichtgewond raakte. Voor andere zwemmers heeft hij één advies: “Ga enkel in zee op plaatsen waar redders toezicht houden”.

• Op 7 juli werd ook redder in opleiding John Mullins (17) gebeten tijdens een oefening. Een haai had het op zijn voet gemunt. “Zijn tanden zaten in mijn huid en toen ik mijn voet er uittrok, voelde het alsof er een hark langs mijn voet ging”, getuigt Mullins. De tiener kwam ervanaf met vijf hechtingen.

• Afgelopen woensdagochtend liep een surfer dan weer een wonde van 10 centimeter op na een haaienbeet in Nassau County. De surfer werd van zijn plank geslagen en zag de haai naar hem toe zwemmen, maar een golf bracht hem naar de kust. Alweer ging het om een dier van ruim een meter lang, vertelde verantwoordelijke Steven Bellone van de county deze week op de persconferentie.

• Amper elf uur later werden de hulpdiensten naar Seaview Beach opgeroepen voor een nieuw bijtincident. Een 49-jarige man uit Arizona - die tot aan zijn middel in het water stond - werd langs achteren gebeten in zijn pols en billen, aldus de politie van Suffolk County. Het slachtoffer kon op eigen kracht het water verlaten. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

