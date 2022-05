Nieuwe miniatuurkikkertjes ontdekt van slechts een duimnagel groot (en hun voortbestaan wordt al bedreigd)

Muggen bijten zelfs al in januari: “Een goed middeltje tegen de jeuk heb je al voor 6 euro”

Winter of niet, de muggen staan dit jaar extra vroeg klaar om ons lastig te vallen! Waarschijnlijk zag je al heel wat weetjes de revue passeren over hoe je muggenbeten kan voorkomen. Maar wat als je al bent gebeten en je je niet kan bedwingen om te krabben? En waarom wordt de één voortdurend gestoken, terwijl de ander immuun lijkt voor muggenaanvallen? We vroegen het aan de expert inzake muggen: Bart Knols, medisch entomoloog en auteur van het boek ‘Mug’.

5 januari