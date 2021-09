Nieuwe hagedissoort ontdekt in Peru

Deze hagedis heeft zijn eigen kookboek: “Lenny is een heel hoogmoedig en verwend hagedissen­man­ne­tje”

19 december Van kerstkoekjes tot taco’s met verse guacamole, deze hagedis poseert naar hartenlief met miniatuurmaaltijden. Amper een jaar oud is hij, en hij heeft al zijn eigen kookboek. Het boek is het resultaat van 20 jaar ervaring in de keuken van baasje Valerie en haar liefde voor haar hagedis Lenny. Ze noemt het haar quarantaineproject. “De keuken is Lenny’s favoriete ruimte in het huis", zegt ze. “Lenny is erg geschikt om kok te zijn, hij is een echte snob wat eten betreft.”