Nieuwe dinosaurus ontdekt: looks van een gans met tanden

Mogelijk zeldzame, erg goed bewaarde én volledige 'dinosaurus­mum­mie' ontdekt in Canada

Wetenschappers hebben in een heuvel in de Canadese provincie Alberta delen ontdekt van wat mogelijk een volledige ‘dinosaurusmummie’ is. Zo’n compleet skelet is heel uitzonderlijk en het al gevonden deel van de dino is bovendien erg goed bewaard gebleven, mét gefossiliseerde huid en al.

15 september