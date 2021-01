Nieuwe bijensoorten vinden alsmaar makkelijker de weg naar ons land

Imker pleit voor biodiversi­teit in tuinen en bij aanplantin­gen: “Hoe meer bloemen, hoe meer bijen”

6 juni Nog tot zondag vindt in Vlaanderen de ‘Week van de bij’ plaats. De bedoeling van het initiatief is mensen aan te zetten tot acties ten gunste van de honingbijen, de solitaire bijen en de hommels. Het stadsbestuur van Ieper doet in ieder geval haar best om insecten een thuis te geven. “Als iedereen bloemen zaait in zijn tuin, zouden we al een hele stap verder zijn.”