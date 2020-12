Nieuwe beelden opgedoken van de lynx in ons land

In augustus werd het onomstotelijk bewezen: de lynx is opnieuw in België. Nu zijn er nieuwe beelden opgedoken van de grote kat met de karakteristieke pluimoren. Het dier heeft zich dus echt gevestigd in de Semoisvallei, in het zuiden van het land.

Pas op 27 augustus dit jaar kwam er voor het eerst bewijs dat de lynx officieel terug is in België. Een volwassen exemplaar, mogelijk een nazaat van dieren uit een herintroductieproject in Duitsland, liet zich toen voor het eerst spotten door een onbemande wildcamera in de Semoisvallei.



Sinds Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van natuurvereniging Landschap vzw, afgelopen zomer die beelden vrijgaf, zijn natuurliefhebbers extra alert wanneer ze gaan wandelen in Wallonië. De voorbije maanden ontving het meldpunt welkomlynx.be verschillende interessante zichtwaarnemingen door vakantiegangers in de Ardennen.

“De lynx van den ALDI”

Toen Billy Herman, reisorganisator en gepassioneerd wildlifespotter, enkele dagen geleden zijn wildcamera’s in de Semoisvallei controleerde, vond hij tussen de duizenden beelden van wasberen, edelherten, vossen, wilde zwijnen en ander wild zowaar ook enkele beelden van een Europese lynx. De camera’s hingen natuurlijk niet zomaar in de Semoisvallei, maar waren daar geplaatst in de hoop meer te weten te komen over het territorium van de lynx die in augustus al in beeld werd gebracht. Leeft het dier daar helemaal alleen, of zouden er meerdere dieren in de Semoisvallei aanwezig zijn?

Quote Het grappige is dat uitgere­kend één van de camera’s van ALDI uiteinde­lijk de klus klaarde Jan Loos van Landschap vzw

Om dat uit te zoeken, werden zeer bescheiden middelen ingezet: enkele wildcamera’s - knap materiaal wel, ‘state-of-the-art’ - en daarnaast een set uit de promofolder van ALDI. Het grappige is dat uitgerekend één van de camera’s van ALDI uiteindelijk de klus klaarde. “De lynx van den ALDI”, zo zou je het nieuwe beeld dan ook kunnen omschrijven, zegt Jan Loos van Landschap vzw.

“Het is de tweede keer dat onze vrijwilligers erin slagen om de lynx vast te leggen in die immense Ardennen. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk”, zegt Loos in een gesprek met HLN LIVE. “Als je de Ardennen kent, en je weet dat daar één zo’n superkat rondloopt... Krijg die maar eens op camera. Dat is nu twee keer gelukt in drie maanden tijd, wat heel sterk is.”

Volledig scherm Het eerste beeld van de lynx op 27 augustus in de Semoisvallei. © Maarten Cuvelier

Drie foto’s in drie maanden

Meer nog, het lukte drie keer in drie maanden tijd. Onmiddellijk werd contact gezocht met Réseau Loup, het Waals meldpunt voor grote predatoren. Blijkt dat ook Réseau Loup intussen nieuwe beelden van de lynx heeft ontvangen, uit de maand oktober.

De beelden van Réseau Loup zijn nog duidelijker dan die van Landschap vzw, want gemaakt in daglicht en met een echt fototoestel, dus niet met een onbemande wildcamera. Uit een vergelijking van de beelden van Réseau Loup enerzijds en die van Billy Herman/Welkom Lynx anderzijds, blijkt duidelijk dat het om hetzelfde dier gaat.

Ook de medewerkers van INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, hebben zich over de beelden gebogen en bevestigen de match tussen de beelden van oktober en die van november. Lynxen hebben een uniek vlekkenpatroon waardoor ze individueel herkenbaar zijn als je ze vanuit de juiste hoek weet te fotograferen. Of er ook een match is met de lynx die in augustus werd ‘geflitst,’ kan niet worden afgeleid uit de beelden.

Volledig scherm © Billy Herman, Landschap vzw.

Geen toevallige passant

Met 100% zekere waarnemingen uit februari, augustus, oktober en november van dit jaar wordt één ding alvast duidelijk: de lynx is echt wel in de Semoisvallei gevestigd, het gaat hier niet om toevallige passanten. Voorlopig is er geen bewijs dat er meer dan één dier aanwezig zou zijn, maar deze ene lynx heeft alvast zijn ‘vingerafdrukken’ prijsgegeven.

De unieke tekening in de vacht wordt nu vergeleken met die van gekende lynxen uit de buurlanden. Mogelijk komen we zo meer te weten over de herkomst van de eerste Belgische lynx (of althans de eerste die zich liet strikken). Landschap vzw denkt in ieder geval dat er mogelijk meerdere zijn.

Quote Eerlijk gezegd gaan we daar vanuit, dat dit te veel toeval is. Wij denken dat de kans bestaat dat er echt wel meerdere plekken zijn in de Ardennen waar de lynx voorkomt Jan Loos van Landschap vzw

“Eerlijk gezegd gaan we daar vanuit, dat dit te veel toeval is”, zegt Loos aan HLN LIVE. “We gaan heus niet de enige lynx in de Ardennen op camera krijgen... Wij denken dus dat de kans bestaat dat er echt wel meerdere plekken zijn in de Ardennen waar de lynx voorkomt. Al langer wellicht ook dan we denken. Maar we hebben daar geen bewijzen dan. Dus als er mensen zijn die ons aan bewijzen kunnen helpen, graag natuurlijk.”

Moeten we schrik hebben?

Moeten we niet bang zijn van de lynx? “Absoluut niet. Dat is net zoals bij de wolf: die dieren hebben angst voor de mens, en niet voor niks. Ze zijn uitgeroeid door de mens de voorbije eeuwen en weten maar al te goed dat ze van mensen alles te vrezen hebben. Omgekeerd hebben mensen van hen eigenlijk niets te vrezen.”

“De lynx leeft hoofdzakelijk van reeën, en zal ook wel eens jonge everzwijnen pakken, of een haas - als het die kan strikken”, aldus nog Loos. “Je kan niet uitsluiten dat een lynx ook een schaap pakt, maar dat zal minder gebeuren dan bij de wolf, omdat zij zich ophouden in grote boscomplexen en daar niet zo graag uitkomen.”