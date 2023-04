Nieuw mannetje Yambo doet stévig zijn best: drie drachtige olifanten in Safaripark Beekse Bergen

Drie Afrikaanse olifanten in het Nederlandse Safaripark Beekse Bergen zijn drachtig. De olifant Punda (31) én haar twee dochters Pina-Nessi (9) en Bongi (17) krijgen kalfjes. De drie kleintjes worden eind 2023 en begin 2024 verwacht. "Dit is voor ons, en de sector, heel bijzonder", aldus het dierenpark in een verklaring.

Jaarlijks worden in Europese dierentuinen twee tot zes Afrikaanse olifanten geboren. Deze dierensoort wordt in het wild met uitsterven bedreigd. In Safaripark Beekse Bergen werd vooralsnog één keer eerder een Afrikaanse olifant geboren, in 2016. Nu komen er als alles goed gaat prompt drie geboortes bij.

Fokprogramma

Om ervoor te zorgen dat er een zogenoemde "gezonde reservepopulatie" bestaat van de bedreigde diersoort, is er een managementprogramma, of fokprogramma, binnen Europese dierentuinen. Via dit programma is Yambo (18), de vader van de drie toekomstige kalfjes, in 2021 vanuit een Spaanse zoo naar Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek gekomen. En het moet gezegd... Yambo kan er duidelijk wat van.

Olifant Pina-Nessi. Zij is net als haar zus zwanger van haar eerste kalf. Moeder Punda is drachtig van haar vijfde kalf.

“Vriendelijke reus”

Yambo viel in de smaak bij de dames, die meteen "erg onder de indruk waren van de vriendelijke reus", zegt hoofd dierenverzorging Yvonne Vogels diplomatisch.



De zoomedewerkers meten de cyclus van de olifanten door middel van bloed- en urinetesten. Zo weten ze precies wanneer de eisprong plaatsvindt. De verzorgers zagen vervolgens dat het goed was: de dekkingen van Yambo vonden op het juiste moment plaats. Intussen is bevestigd dat de drie vrouwen in blije verwachting zijn.

22 maanden

Olifanten zijn gemiddeld 22 maanden drachtig. Olifant Pina-Nessi zal normaal eind dit jaar als eerste een klein olifantje op de wereld zetten. Zij is net als haar zus zwanger van haar eerste kalf. Moeder Punda is drachtig van haar vijfde kalf.

Olifant Bongi.

Olifantenverblijf fors uitgebreid

Om de kuddes Afrikaanse olifanten in Safaripark Beekse Bergen nog meer ruimte te geven en eventuele uitbreidingen van de groep in de toekomst te kunnen faciliteren, wordt het olifantenverblijf fors uitgebreid. In de nieuwe Olifantenvallei kunnen de olifanten straks via een nieuwe tunnel over bezoekers heen wandelen richting een nieuwe savanne.

