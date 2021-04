Neushoornpopulatie in Nepal hoogst in 20 jaar

De vorige telling was in 2015. Toen waren er nog maar 645 dieren. In de laatste jaren zijn er dus meer dan 100 bijgekomen. De Indiase neushoorn wordt gezien als een kwetsbare diersoort door de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) en staat op hun rode lijst. In India en Nepal zijn er in totaal nog zo’n 2200 neushoorns. In Bangladesh en Bhutan zijn ze al uitgestorven.