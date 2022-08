Neushoorn blijft bedreigd ondanks afname stroperij om hoorns

De stroperij van neushoorns om hun hoorns vertoont sinds 2018 een dalende trend en de illegale handel in de hoorns staat op zijn laagste punt in tien jaar tijd. Stroperij vormt echter nog altijd een "acute bedreiging voor het voortbestaan ​​van de iconische dieren", schrijft de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) in een rapport.

Tussen 2018 en 2021 werden in Afrika 2.707 neushoorns gestroopt, zowel de zeldzame witte soort als de nog zeldzamere en ernstig bedreigde zwarte neushoorn. Negen van de tien gevallen deden zich voor in Zuid-Afrika, vooral in het Krugerpark, de thuisbasis van 's werelds grootste populatie witte neushoorns.

Het totale aantal witte neushoorns op het Afrikaanse continent is in deze periode met bijna 12 procent afgenomen, tot 15.942. De populatie zwarte neushoorns nam met iets meer dan 12 procent toe, van 5.495 tot 6.195.

De stroperij van neushoorns in Afrika is blijven dalen, van een piek van 5,3 procent van de totale populatie in 2015 tot 2,3 procent vorig jaar. De wereldwijde lockdowns en andere beperkingen tijdens de coronapandemie zorgden ervoor dat verscheidene Afrikaanse landen in 2020 drastisch lagere stroperijcijfers noteerden. De in Zwitserland gevestigde IUCN noemt 2020 een "abnormaal" jaar. In bijvoorbeeld Kenia werd dat jaar geen enkel geval geregistreerd. Nadat in 2021 reisbeperkingen waren opgeheven, meldden sommige landen weer meer stroperij.

Ook Aziatische neushoornpopulaties werden onder de loep genomen. Met de ernstig bedreigde Javaanse neushoorns gaat het sinds een jaar of vijf relatief goed, maar van de Sumatraanse neushoorn daalde het aantal exemplaren met 13 procent per jaar. Stroperij speelt hierbij echter geen rol.

In India en Nepal is de populatie sinds 2018 gestegen met bijna vijfhonderd neushoorns, tot 4.014 eind vorig jaar. De afgelopen jaren zijn tien stroperijgevallen gemeld in India en één in Nepal, waarmee de in 2013 ingezette daling doorzet.