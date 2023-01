Nederlands eiland Sint-Maarten gaat uitheemse apensoort volledig uitroeien

Westmalle “Waarom moest die papegaai meteen dood?”: hof van beroep buigt zich over jager die Rambo uit de lucht schoot

Op 29 december 2018 liet Joseph Verdyck zijn papegaai Rambo vrij rondvliegen in de buurt van de Sint-Jobbaan in Westmalle, iets waarvoor het beestje speciaal getraind was. Toen jager Patrick V. (57) Rambo in het vizier kreeg, schoot hij hem meteen dood. De correctionele rechtbank oordeelde dat hij in fout was en Rambo’s eigenaar een schadevergoeding verschuldigd was, maar dat accepteerde hij niet. “Huisdier of niet, de ara is een invasieve, exotische vogel en die mag je neerschieten.”

