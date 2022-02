Natuurpunt waarschuwt voor overstekende amfibieën de komende weken en dat is vroeger dan normaal

Pairi Daiza Foundation heeft vorig jaar 623 reptielen gered

De Pairi Daiza Foundation heeft vorig jaar 623 reptielen opgevangen in haar opvangcentrum. Het gaat om dieren die door hun eigenaars in de steek werden gelaten of door de autoriteiten in beslag werden genomen. Onder de dieren bevond zich "een indrukkend aantal" geelwang- of roodwangschildpadden, die zonder de tussenkomst van Pairi Daiza waren omgebracht, klinkt het in een persbericht.

8 februari