Natuurpunt roept op om dode dieren in het verkeer te blijven melden

Het aantal verkeersslachtoffers onder dieren daalt de afgelopen jaren wel, terwijl de zoekinspanning toenam. Maar het is niet duidelijk of dat te maken heeft met de genomen maatregelen van de overheid, of doordat populaties van bepaalde diersoorten aan het afnemen zijn. Voor de bunsing bijvoorbeeld is dat laatste het geval, terwijl soorten die in opmars zijn, zoals het wild zwijn en de bever, wel meer in de ongevallenstatistieken opduiken.