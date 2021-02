Natuurpunt roept iedereen op mollen te spotten tijdens hun Mollenweekend

Oudste DNA ooit ontcijferd afkomstig van 1,2 miljoen jaar oude mammoet

17 februari Wetenschappers hebben voor het eerst DNA ontcijferd dat meer dan een miljoen jaar oud is. Het genetische materiaal is gevonden in de kiezen van mammoeten die tot 1,2 miljoen jaar geleden door Siberië liepen. De resten van deze dieren werden in de jaren 70 van de vorige eeuw ontdekt, maar nu pas is het gelukt om het DNA uit deze dieren te halen en te analyseren. Dat meldt een internationaal team van wetenschappers in het vakblad Nature.