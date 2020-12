Namibië zet 170 olifanten te koop

Na een halfjaar zoeken vinden wetenschap­pers eerste nest Aziatische reuzenhoor­naars in de VS dankzij pienter trucje

2 november “De Aziatische reuzenhoornaar rukt op in de VS”, zo werd in mei gemeld. Een bericht dat heel wat Amerikanen deed huiveren: de monsterwesp is bijna twee keer zo groot als een normale wesp en berucht om haar moordlustige gedrag. Een halfjaar na deze onheilspellende berichten is het de Amerikanen voor het eerst gelukt om een nest volledig uit te roeien.