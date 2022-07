Na vondst van Aziatische bosmug: Sciensano en Tropisch Instituut vragen om te blijven zoeken naar exotische muggen

Bekende Viervoeters Lotte Kopecky openhartig in Bekende Viervoe­ters: “Ik heb al veel dingen gemist in mijn leven door het fietsen”

Lotte Kopecky (26) maakte een vliegende start bij de Tour de Frances Femmes. De wielrenster werd op haar tiende al gebeten door het wielrennersvirus, al was dat geen liefde op het eerste gezicht. In de HLN Original ‘Bekende Viervoeters’ vertelt de sportvrouw openlijk over hoe wielrennen uiteindelijk haar sport werd en wat ze zichzelf ziet doen in de toekomst. “Als ik ooit stop met koersen, hoop ik alsnog een diploma te behalen.”

26 juli