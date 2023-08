Na “mentaal uitputtende” uren vangen jagers recordbrekende alligator in de VS

Vier jagers in de VS hebben afgelopen weekend de grootste alligator in de geschiedenis van Mississippi gevangen. Het gigantische beest weegt meer dan 350 kilo en is maar liefst 4,5 meter lang. Het dier werd gevangen in een gebied waar vergunningen worden aangevraagd voor de jacht op alligators.

Het prehistorisch uitziende beest werd zaterdag gevangen in de Yazoo rivier op de tweede dag van het jachtseizoen op alligators in Mississippi.

De doorgewinterde alligatorjagers zagen het reusachtige reptiel in de rivier kort nadat ze rond 21 uur met hun boot waren vertrokken. “We wisten meteen dat hij groot was”, vertelt Woods, een van de vier jagers. “Zijn rug was gigantisch, het leek wel alsof we een boot volgden.”

Wat de jagers niet wisten was dat het hen zeven “mentaal uitputtende” uren zou kosten om het gigantische reptiel op hun boot te krijgen.

“We hadden hem acht of negen keer aan de haak geslagen en hij bleef maar ontsnappen”, zegt Woods. “Hij dook naar beneden, bleef zitten en kwam weer naar boven. Hij bleef zich verstoppen onder de boomstammen, hij wist dus wat hij deed, maar het gekke is dat hij op dezelfde plek bleef.”

Volledig scherm Na een jacht van meer dan zeven uur lang, werd het reusachtige beest "eindelijk moe" en konden de jagers het reptiel vangen. © Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks

Nadat bijna alle hengels en reels braken, werd het dier na een gejaag van zeven uur lang “eindelijk moe”.

Het was ondertussen 4 uur ‘s ochtends toen de jagers de alligator te pakken kregen, maar zelfs toen drong het nog niet door hoe groot het dier was. “Alleen al de grootte was indrukwekkend, maar we dachten niet dat hij zo bijzonder was. Toen we het meetlint namen, realiseerden we ons pas dat hij meer dan 4 meter lang was”, klinkt het.

Record

Het reusachtige beest werd gevangen in een gebied waar vergunningen worden aangevraagd voor de jacht op alligators.

Het Mississippi Department of Wildlife, Fisheries and Parks (MDWFP) heeft de recente vangst van de vier jagers erkend als het nieuwe record van de Amerikaanse staat. Volgens lokale media heeft het beest een kop die zo groot is als de romp van een forse man. De jagers vermoeden dat het beest zo’n 40 jaar oud was.

Het vorige record dateert uit 2017. De alligator die toen werd gevangen was net iets korter en lichter.

Volledig scherm Volgens lokale media heeft het beest een kop die zo groot is als de romp van een forse man. © Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks