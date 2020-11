Na een halfjaar zoeken vinden wetenschappers eerste nest Aziatische reuzenhoornaars in de VS dankzij pienter trucje

“De Aziatische reuzenhoornaar rukt op in de VS” , zo werd in mei gemeld. Een bericht dat heel wat Amerikanen deed huiveren: de monsterwesp is bijna twee keer zo groot als een normale wesp en berucht om haar moordlustige gedrag. Een halfjaar na deze onheilspellende berichten is het de Amerikanen voor het eerst gelukt om een nest volledig uit te roeien.

De Aziatische reuzenhoornaar (Vespa mandarinia) kwam vroeger enkel voor in China en Zuid-Korea. Maar in mei kreeg het Amerikaanse ministerie van Landbouw in de staat Washington meldingen van weernemingen uit twee verschillende plaatsen. En jawel, de insecten werden door de bevoegde instanties geïdentificeerd als Aziatische reuzenhoornaars. Geen ramp, zo stelden biologen gerust, zolang je de plaag onder controle kan houden. Makkelijker gezegd dan gedaan, het heeft immers een halfjaar geduurd voordat het Amerikaanse ministerie van Landbouw een eerste nest konden terugvinden én vernietigen.

Lees ook ‘Monsterwesp’ Aziatische hoornaar duikt op in Vlaamse Ardennen

De nesten van reuzenhoornaars worden vaak op een onopvallende plaats gebouwd, in een bos, verborgen in bomen of in ondergrondse holtes. Daardoor was het behoorlijk uitdagend om zo’n nest terug te vinden. De succesvolle uitroeiing haalde niet voor niets de krantenkoppen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Tracking systeem

Hoe het ze uiteindelijk gelukt is? Entomologen van het Washington State Department of Agriculture (WSDA) hebben een levende Aziatische reuzenhoornaar gevangen en voorzien van een kleine tracker. Op die manier konden ze het insect makkelijk volgen eenmaal het terug naar zijn nest vloog. Na enkele mislukte pogingen – waarbij het insect de wetenschappers toch wist te misleiden, of de tracker verloren ging – lukte het de insectenjagers eind oktober eindelijk om een volledig nest te vinden.

In de holte van een dode boom vonden ze maar liefst 98 horzels terug. Toen de entomologen enkele dagen later terugkeerden naar de boom en deze halveerden zodat het nest zichtbaar werd, vonden ze nog eens twee koninginnen, enkele werksters en heel wat larven terug. “De tracker is een geweldig hulpmiddel voor het uitroeiingsprogramma”, zo besluit hoofdentomoloog Sven-Erik Spichiger.

Volledig scherm © via REUTERS

Verlekkerd op bijen

Waarom er zo gevreesd wordt voor de Aziatische reuzenhoornaar, een insect dat zo’n vijf centimeter lang kan worden? De reuzenhoornaars zijn verlekkerd op bijen. Ze vallen in groepjes bijennesten aan waarbij ze de korf eerst omsingelen om vervolgens naar binnen te dringen. Voor honingbijen is haast onbegonnen werk om zo’n aanval af te slaan. Maar voor mensen zijn de Aziatische reuzenhoornaars alvast niet gevaarlijk, benadrukken de wetenschappers.

De Aziatische reuzenhoornaar komt (voorlopig) niet voor in Europa, wel kregen we al bezoek van de Aziatische hoornaar. Dat is het kleinere neefje dat zo’n twee centimeter lang kan worden. De eerste Aziatische hoornaar in Vlaanderen werd in mei waargenomen in een bijenkast in Oudenaarde. De imkers werden toen opgeroepen om alert te zijn. Want ook de Aziatische hoornaar vangt graag bijen.

Die Aziatische hoornaars mogen op hun beurt niet verward worden met de Europese hoornaar. Die dieren zijn erg nuttig en onschadelijk. De Europese hoornaar blijft in tegenstelling tot gewone wespen doorgaans uit de buurt van mensen en heeft het voornamelijk gemunt op andere wespen en vliegen. “In die zin is het een bondgenoot voor wie een zomerse barbecue organiseert”, merkte Jens D’Haeseleer van Natuurpunt eerder op.

Volledig scherm ROOSDAAL: Het verschil tussen een Aziatische hoornaar (links) en een Europese hoornaar. Die laatste is de grootste wespensoort in ons land. © Mozkito