Na drukte rond de Ross’ meeuw, de oehoe en de zanggors: vogelkenner en comedian Begijn Le Bleu (50) over de spottershype. “Het is een schattenjacht”

Eerst waren er in december de Ross’ meeuw, op het staketsel in Nieuwpoort, en de bonte kraai in het Zwin. Daarna kwam de oehoe - een koppeltje, zelfs - op de Keizersberg in Leuven. En nu is er dus de Amerikaanse zanggors in Doel. Telkens veroorzaken de vogels hetzelfde fenomeen: een stoet aan mannen in camouflagekleuren, gewapend met telelenzen en verrekijkers. Want er moeten lijstjes worden afgevinkt - pun not intended. Of hoe vogelspotten een hype werd.