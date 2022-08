Na de wolf is ook de goudjakhals naar Vlaanderen onderweg: “Een echte nieuwkomer”

"Vraag blijft alleen wanneer die hier gaat zijn. In buurlanden is de goudjakhals al waargenomen. Die is in Zuidoost-Europa vertrokken en zo naar Scandinavië gegaan. In Nederland is die al zeven keer met zekerheid gezien en in Duitsland tientallen keren. Dat de jakhals naar Vlaanderen en Wallonië komt staat als een paal boven water," aldus Loos.

"We hebben wel nog geen enkel concreet bewijs dat er hier een jakhals zit. Regelmatig krijgen we wel meldingen, zoals bijvoorbeeld uit het zuidelijk deel van Limburg en uit de beschrijvingen van de waarnemers concluderen we soms dat het een jakhals zou kunnen zijn. Zekerheid hebben we alleen als er camerabeelden bestaan of als er een dode jakhals wordt aangetroffen of als er eentje wordt doodgereden. Qua formaat past de nieuwkomer mooi tussen de vos en de wolf in. Hij heeft uiterlijke kenmerken van beide. Vermomd als grote vos of kleine wolf, afhankelijk van wat de waarnemers willen zien, kans de goudjakhals ongemerkt nieuwe gebieden bereiken," legt Jan Loos uit die benadrukt dat de goudjakhals een echte nieuwkomer is, terwijl de wolf een comeback maakt.

Volledig scherm © Shutterstock

"Het dier heeft de spitse snuit van een vos, maar de vachtkleur van een wolf. Hij is kleiner en slanker dan de wolf met verhoudingsgewijs kortere poten en een kortere staart. Zoals bij een wolf is de staartpunt donker. De staart hangt altijd omlaag. De goudjakhals is erg schuw en leidt net als de meeste vossen en wolven een verborgen leven. Zolang het dier niet te intensief vervolgd wordt, kan de goudjakhals goed overweg met de menselijke aanwezigheid. Soms zoekt de goudjakhals de menselijke nabijheid op om zich te voeden met ratten en muizen, kleine huisdieren en afval. Hij zal de menselijke omgeving eerder 's nachts opzoeken. Een wolf ziet de jakhals als concurrent en zal hem dus doden. Jakhalzen leven bij voorkeur in die delen die de wolven mijden," aldus Jan Loos, die naast welkomwolf.be ook welkomjakhals.be al had laten registreren, waar eventuele meldingen van waarnemingen kunnen geplaatst worden.

Zelfs van ervaren waarnemers kreeg Jan Loos al te horen dat er dieren gespot waren, die mogelijks op een goudjakhals leken. "Een ervaren waarnemer meende een wolf te hebben gezien, maar als ik luisterde naar zijn beschrijving dan klonk het alsof hij een goudjakhals had waargenomen," aldus Loos.