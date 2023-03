Na 52 jaar gevangenschap krijgt orka Lolita haar vrijheid terug: “Ze zal zich het lied van haar familie herinneren”

Meer dan 50 jaar geleden werd orka Lolita gevangen in de Stille Oceaan om het publiek te vermaken in het Miami Seaquarium. Maar dankzij een onwaarschijnlijke coalitie tussen de eigenaar van het themapark, een dierenrechtenorganisatie en een filantroop, zal de orka haar vrijheid tegemoet kunnen zwemmen.

Lolita - nu 57 jaar oud en 2.267 kilo zwaar - leeft momenteel in een watertank van slechts 24 meter lang, 11 meter breed en 6 meter diep.

De orka, ook bekend als Tokitae, was ongeveer 4 jaar oud in de zomer van 1970 toen ze werd gevangen in Puget Sound, een zeearm van de Stille Oceaan, in het noordwesten van de Verenigde Staten. Ze trad tientallen jaren op voor betalende mensenmassa’s voordat ze ziek werd. Vorig jaar kondigde het Miami Seaquarium aan dat het niet langer shows met haar zou geven, op basis van een overeenkomst met federale toezichthouders.

De orka Ocean Sun die vermoedelijk haar moeder is en 90 jaar oud zou zijn, is al die tijd vrij blijven rondzwemmen in de oceaan met andere leden van hun groep - bekend als de ‘L pod’. Die wetenschap heeft voorstanders van haar vrijlating optimistisch gestemd dat Lolita misschien nog een lang leven in het wild kan hebben.

“Het is een stap in de richting van het herstel van onze natuurlijke omgeving, het herstellen van wat we hebben verknoeid met exploitatie en ontwikkeling,” zei Howard Garrett, voorzitter van de belangengroep Orca Network in de staat Washington. “Ik denk dat ze blij en opgelucht zal zijn wanneer ze weer thuis zal zijn, in haar vroegere omgeving.”

Hindernissen

Maar er moeten nog een aantal hindernissen overwonnen worden om toestemming van de overheid, in deze de staat Florida, te krijgen, zo meldt persbureau ‘AP’. Qua timing wordt vooropgesteld om het dier binnen 18 tot 24 maanden te verplaatsen naar haar natuurlijke habitat. De kosten van de hele operatie kunnen oplopen tot 20 miljoen dollar (ruim 18 miljoen euro).

Het plan is om Lolita per vliegtuig te vervoeren naar een reservaat in de wateren tussen Washington en Canada, waar ze aanvankelijk zal rondzwemmen in een gebied dat is afgespannen met een groot net, terwijl trainers en dierenartsen haar leren hoe ze vis moet vangen. Ze zal ook spieren moeten kweken, want orka’s zwemmen normaal gesproken zo’n 60 kilometer per dag.

De orka wordt 24 uur per dag verzorgd tot ze gewend is aan haar nieuwe omgeving. “Ze was 4 toen ze werd meegenomen, dus ze heeft geleerd om te jagen. Ze kent het lied van haar familie,” zei Raynell Morris van de Lummi Indianenstam in Washington. “Ze zal het zich herinneren, maar het zal tijd kosten.”

Lolita’s vrijlating doet denken aan het verhaal van orka Keiko, die te zien was in de kaskraker ‘Free Willy’ en in 1998 in IJsland werd vrijgelaten na jarenlang in een Mexicaans aquarium te hebben geleefd. In 2003 is Keiko vermoedelijk op 26-jarige leeftijd overleden aan een longontsteking.

