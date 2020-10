Mysterieuze robbensterfte in Namibië: nu al meer dan 7.000 dode dieren aangespoeld

Pairi Daiza krijgt er niet één maar twee kleine orang-oe­tans bij

15:11 Pairi Daiza kondigt vandaag trots een dubbele geboorte aan. Dat orang-oetan Sari tegen het einde van het jaar zal bevallen was reeds bekend. Maar nu blijkt dat haar soortgenote Sinta ook zwanger is. Als alles goed verloopt, zal Pairi Daiza in de komende maanden twee geboortes mogen vieren. De tweede is voorzien voor april.