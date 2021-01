Mysterieuze geboorte adelaarsroggen in Nieuw-Zeeland: al twee jaar geen mannetjes in hun aquarium

Zij gelooft dan weer niet de adelaarsroggen in het aquarium van Kelly Tarlton in Auckland op die manier te werk gingen. Volgens haar is de wetenschappelijke verklaring parthenogenese of maagdelijke voortplanting. Dat is een natuurlijk proces van voortplanting zonder geslachtsgemeenschap, waarbij een eitje zich tot een embryo ontwikkelt zonder dat het bevrucht werd. Volgens Dutilloy is het bewaren van sperma ongebruikelijk bij roggen, terwijl parthenogenese wel al eerder is vastgesteld bij gevlekte adelaarsroggen, dichte familie van de soort waartoe Nibble en Spot behoren. In 2018 in Sydney, bijvoorbeeld, waar een elfjarige gevlekte adelaarsrog zich voortplantte terwijl die al zo’n tien jaar geen mannetje meer had gezien.