Muskusrat terug van weggeweest.

Na jaren van zo goed als uitgeroeid te zijn geweest, is de muskusrat terug in Vlaanderen. Vooral in de grensstreek met Nederland is opnieuw sprake van grote aantallen.

De muskusrat is een exoot en wordt bestreden. De dieren veroorzaken schade aan oevers en dijken en zijn hinderlijk voor de natuur en de landbouwsector.

Door bestrijding was de verspreiding van de muskusrat in Vlaanderen al jaren onder controle. Maar nu is het knaagdier dus terug. "De voorbije twee jaar zijn er opnieuw meer meldingen, en is er opnieuw sprake van grote aantallen", aldus Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "We kunnen wel nog niet spreken van een plaag, wel van meer vangsten".

Grensstreek met Nederland

Vooral in de grensstreek met Nederland steekt de muskusrat opnieuw de kop op. Dat is bijvoorbeeld het geval in de grensgemeente Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen, waar de bulk van de gevangsten gebeurt door de VMM. Vorig jaar werden er 676 muskusratten gevangen.

De VMM moet altijd extra inspanningen doen in grensregio's. In Zeeuws-Vlaanderen in Nederland, dat grenst aan ons land, dreigt de muskusrat immers opnieuw een plaag te worden, zo berichtte deze week de Nederlandse krant PZC (Provinvciale Zeeuwse Courant).

