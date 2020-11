Muggen overwinteren in uw slaapkamer: “Ze blijven stilaan het hele jaar rond aanwezig”

Bent u afgelopen nacht gebeten door een mug? Dat kan, ook al is het jaar bijna om. Het zou zelfs kunnen dat de beestjes het tot na de feesten overleven. “Het is veel te warm”, zegt Thierry Hance, muggenexpert en professor aan de KU Leuven. “Dat brengt die beestjes in de war.”

Eerder was al bekend dat we tot december last zouden hebben van hun gezoem. Nu is de kans zelfs groot dat ze met ons mee het nieuwe jaar invliegen. “Wen er maar aan”, zegt Thierry Hance. “Want ze zijn stilaan het hele jaar rond aanwezig.”

De doorsnee mug die wij in België kennen - de ‘culex pipiens’ - blijft gewoonlijk in het beste geval actief tot november. “Wanneer de dagen korter worden, bereiden muggen zich voor op een stilstand van hun metabolisme, wat betekent dat ze dan niet meer bewegen.” Een soort winterslaap dus.

Maar de opwarming van de aarde speelt de beestjes parten. “De warme herfst die we achter de rug hebben, bracht de beestjes in de war”, zegt Hance. “Ze kregen tegenstrijdige signalen en raken niet in slaap en proberen te overwinteren. In sommige gevallen blijven ze zelfs steken."

Genoeg regen

Overwinteren doen de muggen het liefst op plaatsen waar het warm is: in bomen, kelders en dus ook onze slaapkamers. “Als het nu eens een paar nachten goed zou vriezen, dan waren er nu helemaal geen muggen. Het was de afgelopen weken veel te mild, er was meer dan voldoende regen. Die regen zorgt voor kleine plasjes, bijvoorbeeld in de tuin of op een dak. Dat zijn ideale omstandigheden voor muggen om zich voort te planten”, vertelt de muggenexpert.

Maar geen paniek: het is de laatste generatie muggen waar wij last van hebben. Hierna zullen ze weer tijdelijk verdwijnen en in april weer opduiken. “Het is een teken dat ze stilaan het hele jaar rond aanwezig blijven.”

Naast de ‘culex pipiens’, is er ook de komst van exotische soorten, zoals de Japanse mug en de Aziatische tijgermug. “De tijgermug is nu vooral in Zuid-Frankrijk actief, maar we merken dat ze stilaan ook naar België trekt. Ook die soort overleeft onze zachtere winters. En hoewel ze niet per se agressiever is, kan ze wel drager zijn van virussen als dengue en chikungunya”, klinkt het.