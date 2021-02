Mooi lenteweer heeft ook keerzijde: muggen steken vroeger de kop op dan gewoonlijk

Nu het ene dagrecord na het andere sneuvelt , lijkt de lente al volop in het land te zijn. Tegelijk steekt ook een andere onverwachte gast de kop op, die in een stil hoekje van de slaapkamer afwacht om snel en genadeloos toe te slaan: de mug. Gaat het om een verdwaalde ‘lone wolf’ of zijn de zwermen er uitzonderlijk vroeg bij dit jaar? We vroegen het aan bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen University & Research.

“Op heel veel plekken zien we al terug muggen,” bevestigt bioloog Arnold van Vliet, “terwijl het seizoen normaal gezien pas in de loop van april van start gaat.” De voorbije weken kreeg het platform van de bioloog, muggenradar.nl, tientallen meldingen van overlast door muggen. En ook België scoorde de voorbije dagen, afhankelijk van de regio, een score van 5-6 op 10, wat op een gemiddelde muggenoverlast wijst.

(Lees verder onder de afbeelding)

Volledig scherm De Belgische muggenradar toont de overlast van muggen op woensdag 24 februari. © Buienradar.be

Daar zit het uitzonderlijk mooie weer voor iets tussen. “Hele hoge temperaturen activeren muggen uit hun winterslaap”, aldus van Vliet. “De vrouwtjesmuggen overwinteren meestal in beschutte plekken zoals een houtstapel, schuur of kelder en van zodra de temperatuur de hoogte inschiet, ontwaken ze en vliegen ze erop uit.” Daarna is het tijd om eitjes te leggen. Dat doen de muggen in kleine ‘waterbakjes’, zoals een waterplas, emmer of bloempot met regenwater in. In tegenstelling tot vijvers en beken bevinden er zich in die ‘waterbakjes’ doorgaans geen natuurlijke vijanden van steekmuggen, zoals insecten en vogels. Hoe meer zo'n broedplaatsen aanwezig zijn in de tuin, hoe meer muggenlarven vervolgens het levenslicht zien.

Overwinteren

Nochtans brengt niet elke mug de winter al slapend door. Dat is met name het geval bij de ‘culex pipiens molestus’, een soort die steeds meer zijn intrek neemt in onze contreien. “Deze muggen hebben geen nood aan winterrust, maar hebben tegelijk wel een appetijt voor het bloed van zoogdieren, en dus ook voor dat van de mens. Bovendien blijven ze meestal de hele winter lang steken.” Het is een soort die graag gebruik maakt van ondergrondse broedplaatsen, zoals een kruipruimte waar water in staat. Vanuit die plek kunnen de muggen zich het hele jaar door makkelijk een weg naar de slaapkamer banen. “Door de opwarming van de aarde vermoeden we dat de soort de komende jaren nog meer de kop zal opsteken”, aldus van Vliet.

Desondanks hoeven we ons dit jaar nog niet direct te verwachten aan grotere zwermen dan normaal. “Het mooie weer zorgt ervoor dat de muggen sneller activeren, maar daarom nemen ze nog niet toe in aantal. Het is nog maar februari. Nachtvorst en slecht weer kunnen de larven nog fataal worden.” Bovendien staat een mooie lente niet gelijk aan meer muggen. “Droge lentes zoals die van vorig jaar, bemoeilijken de zoektocht naar een broedplaats omdat de meeste ‘bakjes water’ dan droog staan.” Met minder muggen als resultaat.

Geef de larven geen kans

“Om zo veel mogelijk gezoem in de slaapkamer te voorkomen, raad ik aan om na te gaan of er water staat in de kruipruimtes onder het huis. Het is een van de favoriete broedplaatsen van de ‘culex pipiens molestus’, waarna de jonge muggen makkelijk hun weg naar binnen vinden. Indien mogelijk haal je het water dus best zo snel mogelijk weg.” Ook de ‘waterbakjes’ in de tuin worden best elke twee of drie weken leeggemaakt. Zo kunnen de larven zich niet ontwikkelen tot muggen.

De Belgische muggenradar vind je hier.