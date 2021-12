Monsterlijke en zeldzame diepzeevis uit ‘Finding Nemo’ spoelt voor derde keer dit jaar aan in Californië

Duikpio­nier Vic Verlinden (68) bundelt zijn avonturen in nieuw boek: “Je moet wat geluk hebben om onder water te overleven”

We weten meer over de ruimte dan over de diepzee... tenzij je Vic Verlinden (68) heet. Al 45 jaar duikt de Schellenaar zowat overal naar scheepswrakken of in verlaten mijnen en grotten. De straffe anekdotes en unieke onderwaterbeelden waarmee hij terugkeert, heeft hij nu gebundeld in zijn memoires ‘Scheepswrakken, Goud & Koppensnellers’. “Er zijn gevaren, ja. Zelf vertel ik mijn vrouw elk jaar dat ik ga stoppen, maar ze gelooft me nooit.”

