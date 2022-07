Monarchvlinder en steur opgenomen op lijst bedreigde diersoorten, aantal wilde tijgers neemt juist fors toe

Ook alle 26 soorten van de steur, een vissoort die ook in Belgische wateren voorkomt, staan op de lijst. Van de acht steursoorten die in Europa voorkomen is er eentje al uitgestorven in het wild. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is bezorgd over de situatie. "Het is vreselijk dat het zelfs in Europa, met goede natuurbeschermingswetten, niet lukt om het tij te keren", zegt zoetwaterexpert Martijn Hougee. "Landen slagen er maar niet in om hun rivieren duurzaam te beheren en het verlies aan biodiversiteit te stoppen." Volgens Hougee staan steuren symbool voor de achteruitgang van rivieren.