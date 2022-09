Mogelijk zeldzame, erg goed bewaarde én volledige 'dinosaurusmummie' ontdekt in Canada

Wetenschappers hebben in een heuvel in de Canadese provincie Alberta delen ontdekt van wat mogelijk een volledige ‘dinosaurusmummie’ is. Zo’n compleet skelet is heel uitzonderlijk en het al gevonden deel van de dino is bovendien erg goed bewaard gebleven, mét gefossiliseerde huid en al.

Het gaat voorlopig om twee fossielen die werden blootgelegd: een voet en een flink deel van een staart mét versteende huid. De fossielen zouden toebehoren aan een jonge Hadrosaurus, een plantenetende dinosaurus met een eendenbek, die ergens tussen 77 miljoen en 75 miljoen jaar geleden stierf. Dat is zo’n 10 miljoen jaar voordat de dinosauriërs uitstierven. De onderzoekers vermoeden en hopen dat de rest van het skelet van de dino nog volledig in de heuvelflank zit en zijn begonnen met het uitgraven ervan. Die klus moet tegen eind volgende zomer geklaard zijn.

“Het is zo goed bewaard gebleven dat je de afzonderlijke schubben kunt zien”, zegt Brian Pickles over het skelet aan USA Today. Pickles is paleontoloog en hoogleraar Ecologie aan de Universiteit van Reading. “We kunnen wat pezen zien en het lijkt erop dat er huid over het hele dier zit. Dat betekent dat, als we echt geluk hebben, bepaalde andere interne organen ook bewaard zijn gebleven.” Als blijkt dat ook die andere overblijfselen de tand des tijds goed hebben doorstaan, dan is dit een van de best bewaarde fossielen van een dinosaurus ooit ontdekt. Pickles legt uit dat ze in het beste geval de maaginhoud kunnen terugvinden en dus ook de laatste maaltijd van deze dinosaurus.

Volledig scherm Voorstelling van paleontoloog Caleb Brown van wat er al ontdekt is en wat er mogelijk nog van de dinosaurus kan worden blootgelegd uit de klif. Brown baseert zich daarvoor op tekeningen uit het werk 'Hadrosaurian Dinosaurs of North America' van Lull and Wright uit 1942. © Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

Het was een vrijwilligster van een veldteam onder leiding van Pickles, paleontoloog Caleb Brown van Canada’s Royal Tyrrell Museum en wetenschappers van de University of New England in Australië die het fossiel vorig jaar uit een klif zag steken tijdens een verkenningstocht in het Dinosaur Provincial Park in de Canadese provincie Alberta, een plek die bekendstaat als een van de rijkste voor dinosaurusvondsten ter wereld. De restanten van deze dinosaurus, die 76 miljoen jaar geleden stierf, werden zichtbaar door beginnende erosie, “toevallig net toen we voorbijliepen”, aldus Pickles. “Dit dier is waarschijnlijk ofwel gestorven en dan onmiddellijk bedekt door zand en slib in de rivier, of het werd gedood omdat de oever van de rivier erop viel”, legt de paleontoloog uit.

Volledig scherm Een close-up van de enkel van de Hadrosaurus met versteende huid. © Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

In Noord-Amerika worden wel vaker fossielen van een Hadrosaurus gevonden, maar zelden van een jong exemplaar, omdat deze dino’s vrij snel groot werden. De uitzonderlijke vondst kan dus veel bijleren over het levensverloop van dinosaurussen, aldus Pickles. Volgens de paleontoloog was de dinosaurus ongeveer vier meter lang, de lengte van een auto, terwijl volwassen Hadrosauriërs tot bijna tien meter lang waren.

Wetenschappers zullen de schedel nog moeten vinden en analyseren om de exacte dinosaurussoort te kunnen bepalen. Die schedel kan er wel anders uitzien dan alles wat tot nu gekend is, omdat het dier nog in zijn ontwikkelingsfase zat.

Het skelet zal uiteindelijk na alle onderzoeken tentoongesteld worden in het Royal Tyrrell Museum of Palaeontology.