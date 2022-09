“Miraculeuze redding”: aan Bretoense kust aangespoelde walvis vindt weg naar zee terug

FRANKRIJKDe walvis die maandag was aangespoeld op het strand van het Bretoense plaatsje Ploéven, heeft afgelopen nacht zijn weg naar de zee teruggevonden, na een reddingsoperatie. Dat meldt de prefectuur van het departement Finistère. Vrijwilligers van Sea Shepherd zijn dolgelukkig dat al hun moeite heeft opgeleverd: het dier is gered.

Onder toezicht van de brandweer en Sea Shepherd-vrijwilligers heeft de walvis uiteindelijk "gebruik kunnen maken van het bassin en de geul" die voor het dier in het zand waren gegraven in de hoop dat hij zo naar zee terug zou keren, aldus de prefectuur. Sea Shepherd Frankrijk heeft het op Twitter over een "miraculeuze redding". "Hij stak al zijn energie in het vertrek en met onze hulp lukte het. Het was prachtig!”

Het was al de derde keer in drie weken tijd dat aan de Bretoense kust een walvis was aangespoeld. Op 2 september spoelde op het Île de Sein een eerste walvis aan, gevolgd door een ander dier op een strand in Tréguennec, in de baai van Audierne, op 10 september. Beide walvissen overleefden dit niet. Op de tweede walvis zijn vorige week stalen genomen om te onderzoeken wat er mogelijk aan de hand is.

Grootse reddingsactie

“Het dier is niet dood, maar wel stervende”, klonk het maandag over het derde aangespoelde dier op het strand van Ploéven. "Het gaat om een vinvis van 12 meter, die geen tekenen van verwondingen vertoont, maar wel mager is", aldus Bernard Martin, een vrijwilliger bij het ‘Réseau national d'écouages’ (Nationaal ecosysteemnetwerk) die ter plaatse was. Het getij verhinderde aanvankelijk de pogingen om het dier weer in het water te krijgen. Maar uiteindelijk lukte het afgelopen nacht na veel inzet dus tóch.

Sea Shepherd Frankrijk deelde de vorderingen van de reddingsactie uitgebreid op Twitter. “Wonderbaarlijk”, jubelt de organisatie in de allerlaatste tweet. “De walvis is weg! Sommigen zeiden dat hij ten dode opgeschreven was, dat het een verloren zaak was, dat het tij te laag was. Maar we hebben geholpen en hij begreep het. Hij stak er al zijn energie in om te vertrekken en met onze hulp lukte het. Het was prachtig!”

