Minstens 84 ooievaars brengen winter door in Vlaanderen

Ooievaar vliegt van Knokke helemaal naar Sahara, maar komt er te overlijden: "Bijzonder jammer"

Murshid, een van de jonge ooievaars die tijdens het voorjaar in het Zwin in Knokke-Heist geboren werd en van een zender werd voorzien, is in Afrika overleden. De zenderooievaar stak begin oktober als eerste de Sahara over. Dat was groot nieuws, want sinds de start van het zenderproject in 2019 had nog geen enkele zenderooievaar dit voorgedaan. Nu komt er dus een einde aan het leven van de vogel.

6 november