Miljoenen TikTok-fans treuren om plotselinge dood van populair aapje George

Hondje wil in het water springen, maar wordt op het nippertje gered

28 mei Dit schattig hondje is gefascineerd door het water tijdens een boottocht. Zonder dat iemand haar in de gaten houdt, besluit ze plots van de boot te springen. Gelukkig kunnen ze Busya op tijd redden. Ze zweeft enkele seconden in de lucht, maar belandt terug veilig en wel op vier poten in de boot.