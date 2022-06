Miljoenen Australische bijen 'in lockdown' door dodelijke parasiet: schade voor honingsector kan oplopen tot 45 miljoen euro per jaar

De parasiet werd vorige week vrijdag voor het eerst ontdekt in de haven van Newcastle bij Sydney, maar is intussen ook aangetroffen in bijenkorven 100 km verder. Dat is zorgwekkend, want Australië was het enige continent waar de varroamijt nog geen voet aan de grond kreeg. De varroamijt is slechts zo groot als een sesamzaadje, maar doet zich tegoed aan het vetlichaam van de bijen en brengt ook virussen op de insecten over. De parasieten verzwakken en doden zo hele bijenkolonies. De bijen sterven vooral door de virussen die de mijten overbrengen.