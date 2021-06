Mijnensnuffelende rat gaat op pensioen na indrukwekkende carrière

Uniek: chimpansee Fiffy kan weer zien na operatie door Nederland­se oogartsen

27 mei Oogartsen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn erin geslaagd om een bijna blinde chimpansee weer te laten zien. Het dier had in korte tijd ernstige staar ontwikkeld in beide ogen. Het is voor zover bekend voor het eerst in Nederland dat zo’n operatie heeft plaatsgevonden bij een chimpansee.