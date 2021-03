Microplastic aangetroffen in nieuw ontdekt kreeftje op 7 km diepte

Albino­schild­pad­je gespot op strand Australië: “Heel zeldzaam”

11 maart Onderzoekers hebben een zeldzame albinoschildpad gevonden op een koraalbank van het Great Barrier Reef in Australië. Een tweede soortgelijke schildpad zat nog in de schaal en overleefde het niet. “Dit is heel uitzonderlijk. Slechts een op de 100.000 schildpadden is een albinokuikentje”, klinkt het.